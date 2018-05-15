На котельной Оленегорска запустили паровинтовые турбины

16 Мая 2018 года, 13:00

ОЛЕНЕГОРСК/ 16 мая/ БИ-ПОРТ — На котельной Оленегорска состоялся запуск паровинтовых машин. Это стало первым шагом реализации инновационного проекта «Внедрение паровинтовых машин на котельной города Оленегорска».

В рамках проекта на котельной установлены две когенерационные установки на базе паровых винтовых машин – винтовых турбин, которые генерируют электрическую энергию из энергии пара для обеспечения собственных нужд. Вырабатываемая электроэнергия в дальнейшем передается в электрическую сеть котельной. Энергоустановка позволяет эффективно утилизировать избыточную энергию дросселируемого пара и получать механическую энергию, которая используется для выработки электричества, при этом дополнительного сжигания топлива на котлах не происходит.

По оценкам, реализация проекта позволит снизить себестоимость электрической энергии более чем в два раза: с 2,5 рублей до 1,05 рублей, а также сократить затраты на покупку электрической энергии до 31,5 млн руб. в год. В конечном итоге внедрение двух энергоустановки позволит существенно снизить себестоимость производства тепловой энергии.