В Баренцевом море сокращается вылов трески

16 Мая 2018 года, 14:37

РОССИЯ/ 16 мая/ БИ-ПОРТ — Объем вылова трески российскими рыбаками в Баренцевом море в 2018 году будет самым низким за последние пять лет. Об этом сообщил директор ВНИРО Кирилл Колончин. В 2018 году российская квота составляет 331 тысячу тонн из 782 тысяч тонн.

«Основную долю в объеме вылова в Баренцевом море занимает треска, промысловый запас которой возрастал от 1,5 млн тонн в 2006 году до 4,3 млн тонн в 2013 году, а в 2017 году снизился до 2,5 млн тонн», - приводит слова Колончина ТАСС.

Он уточнил, что в 2017 году российский вылов трески в Баренцевом море составил 396 тысяч тонн, а в 2013 году – 432,3 тысячи тонн. В ближайшие годы ожидается дальнейшее сокращение запасов трески в Баренцевом море в связи с отсутствием урожайных поколений.