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Сари
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Главная » НОВОСТИ » Незаконную вырубку деревьев выявили в Оленегорске
 
 
 
 
16 Мая 2018 года, 14:51

Незаконную вырубку деревьев выявили в Оленегорске


ОЛЕНЕГОРСК/ 16 мая/ БИ-ПОРТ — На территории Оленегорска выявлены факты незаконной рубки деревьев. Проверка в сфере природопользования была проведена прокуратурой совместно с администрацией города и Мончегорским лесничеством.

В ходе проверки были обнаружены четыре крупных незаконных порубки сырорастущих деревьев в границах Оленегорска. При этом контролирующими органами разрешения на заготовку древесины для собственных нужд не выдавались. Проведенной оценкой установлено, что общая сумма причинённого ущерба составляет более 60 тысяч рублей.

По данным фактам в отношении неустановленных лиц возбуждены уголовные дела.

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