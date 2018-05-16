Авиакомпания «Нордавиа» приступила к обновлению воздушного парка

16 Мая 2018 года, 16:12

АРХАНГЕЛЬСК/ 16 мая/ БИ-ПОРТ – Авиакомпания «Нордавиа» получила первый самолет Boeing 737-700 NG в рамках программы обновления самолетного парка.

Самолет вместимостью 142 места в компоновке «full economy class» накануне прибыл в Архангельск. В столице Поморья воздушное судно встречали представители государственной региональной власти, мэр Архангельска, руководители авиационных властей Северо-Запада РФ и журналисты.

Генеральный директор авиакомпании «Нордавиа» Анатолий Семенюк принял рапорт экипажа воздушного судна, который совершил перелет из города Тампа (штат Флорида, США) с остановкой на дозаправку в Исландии, после чего гости и представители СМИ поднялись на борт прибывшего самолета.

«Обновление самолетного парка – это яркое свидетельство того, что авиакомпания движется вперед и готова ответить на вызовы рынка воздушных перевозок, который продолжает оставаться высоко конкурентным», - сказал Семенюк.

Всего до конца года «Нордавиа» планирует пополнить свой парк еще тремя воздушными судами.