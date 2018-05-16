В сфере ЖКХ появятся тарифные планы

16 Мая 2018 года, 16:27

РОССИЯ/ 16 мая/ БИ-ПОРТ — В сфере оказания жилищно-коммунальных услуг по аналогии с сотовой связью могут появится своеобразные тарифные планы. Граждане смогут сами выбрать наиболее удобный для себя тариф. Об этом рассказад заместитель главы Минстроя Андрей Чибис.

«Тарифные планы могут зависеть от разных факторов: времени, объема потребления, способа и сроков оплаты. Например, если предложат дисконт, но попросят предоплату, вы сможете принять то или иное решение, — приводят слова чиновника «Известия».

Министерство разработало несколько вариантов пакетов. Сейчас ведомство собирает последние предложения от участников рынка. Речь идет как минимум о трех тарифах. Например, «Эконом» может включать в себя такие показатели, как фиксированный объем потребления, определенную систему оплаты (предоплату) и отсутствие дополнительных сервисов. Пакет «Стандарт» может, в частности, предполагать оплату коммунальных услуг по тарифу в соответствии с фактическим потреблением и стандартный набор сервисов. Тариф «Всё включено» устанавливает фиксированный ежемесячный платеж вне зависимости от объема потребления и дополнительный набор сервисов. Перечень сервисов находится в разработке.

В будущем потребители могут получить возможность переходить на тот или иной тариф через интернет. Предполагается, что к IV кварталу 2024 года 60% обращений по переводу на многозоновый тариф будут осуществляться при помощи цифровых сервисов.