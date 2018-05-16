Инфляция в России выросла до 1,3%

16 Мая 2018 года, 16:35

РОССИЯ/ 16 мая/ БИ-ПОРТ - За период с 8 по 14 мая 2018г. индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,1%, с начала мая – 100,2%, с начала года – 101,3%.

За прошедшую неделю цены на сахар-песок выросли на 1,3%, пшено – на 0,5%, свинину, чай – на 0,2%. Одновременно яйца куриные подешевели на 1,9%, крупа гречневая – на 0,4%, молоко пастеризованное – на 0,2%.

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 0,3%, в том числе на огурцы и помидоры – 4,9% и 3,0% соответственно. В то же время капуста белокочанная стала дороже на 3,5%, морковь – на 1,5%, лук – на 1,2%, яблоки – на 0,6%.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо выросли на 1,1%.