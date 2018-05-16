Два новых резидента зарегистрированы в ТОСЭР «Кировск»

16 Мая 2018 года, 17:20

КИРОВСК/ 16 мая/ БИ-ПОРТ - На территории опережающего социально-экономического развития «Кировск» зарегистрированы два новых резидента. Об этом сообщил глава администрации Кировска Сергей Свинин. Речь идет о частных компаниях ООО «Ролт Норд Сервис» и ООО «УМПТЕК». Предприятия реализуют проекты по строительству двух ремонтно-сервисных центров. Общий объем их инвестиций составит 58,54 млн рублей. По итогам реализации проекта планируется создание 88 новых рабочих мест.

Ранее резидентами ТОСЭР стали АО «ПО «Комплекс», реализующий проект строительства стационарной площадки комплексной утилизации боеприпасов и ООО «НИТРО СИБИРЬ ЗАПОЛЯРЬЕ», которое завершило строительство пункта производства компонентов эмульсионных взрывчатых веществ типа «Сибирит».

ТОСЭР «Кировск» была создана в марте 2017 года.