За последние десять месяцев нуждающиеся мурманчане получили 222 помещения из маневренного фонда

16 Мая 2018 года, 17:34

МУРМАНСК/ 16 мая/ БИ-ПОРТ — В бывшей гостинице «Север» продолжается ремонт квартир для перевода их в маневренный фонд. В скором времени будут завершены работы над 67 квартирами. Их общая площадь составляет 2500 квадратных метров. После завершения отделочных работ квартиры будут готовы к заселению.

«Мы вышли на финишную прямую – практически везде вставлены новые окна, двери, заменены инженерные сети», – рассказал директор АО «Север» Виталий Кириллов. – Сдача объекта планируется летом текущего года.

Глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев коснулся актуальной темы маневренного фонда.

«За последние 10 месяцев муниципалитетом было предоставлено 222 помещений нуждающимся горожанам, в том числе пострадавшим при чрезвычайных ситуациях, – отметил Андрей Сысоев. – Сейчас 80 квартир, расположенных в разных округах, находятся в стадии ремонта. Восемь помещений уже готовы, и мы начали их предлагать, в частности, жителям дома на Декабристов, 30».

Стоит добавить, что для пополнения маневренного фонда из бюджета города были выделены внеочередные средства. В скором времени будут закуплены дополнительные квартиры. По условиям торгов новые жилые помещения должны соответствовать всем требованиям и не нуждаться в ремонте. Это позволит сэкономить время, необходимое для передачи квартир нуждающимся в жилье мурманчанам.

АГМ