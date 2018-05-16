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Жизнь в Мурманске


Сари
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Главная » НОВОСТИ » Счётная палата выявила нарушения при строительстве атомных ледоколов
 
 
 
 
16 Мая 2018 года, 17:10

Счётная палата выявила нарушения при строительстве атомных ледоколов


РОССИЯ/ 16 мая/ БИ-ПОРТ — Счётная плата выявила нарушения при строительстве новых атомных ледоколов. Такие данные содержаться в отчёте за 2017 года. Нарушения были выявлены в рамках проверки деятельности госкорпорации «Росатом» и организаций атомного эшелона.

Одна из претензий затрагивает тот факт, что строительство ледоколов осуществляется по техническому проекту от 2009 года, по которму не проводилась государственная экспертиза. Кроме того, несмотря на опережающий характер финансирования строительства, графики постройки ледоколов не соблюдались. Например, ледокол «Арктика», который должен быть встать у причалов Атомфлота в 2017 году, теперь ожидают увидеть только в 2019. Финансирование, который генеральный подрядчик в лице Балтийского завода, получал в 2012-2014 годах, не направлялось своевременно на оплату услуг субподрядчиков.

Также было установлено, что значительная часть договоров с субподрядчиками и контрагентами заключена с использованием неконкурентных способов закупки, закупка оборудования проводилась без указания максимальной цены контракта.

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