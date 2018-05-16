Дожди и прохлада приходят в Мурманскую область

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 17 мая/ БИ-ПОРТ – В ближайшие дни по Мурманской области ожидается прохождение атмосферного фронта, временами дождь, северный ветер, понижение температуры воздуха. По данным Мурманского гидрометцентра, сегодня на территории области ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь. Температура воздуха +8+13 градусов.
На северо-западе Баренцева моря наблюдается ветер юго-восточный 15-17м/с.
Сегодня утром в Мурманске температура воздуха +6 градусов, ветер северо-западный 9-14 м/с.