В Мурманске горел склад с техникой и оборудованием

17 Мая 2018 года, 09:24

МУРМАНСК/ 17 мая/ БИ-ПОРТ — Вечером 16 мая в Мурманске произошло возгорание в ангаре, расположенном за корпусами Мурманского государственного технического университета. Сообщение о пожаре на улице Колхозной, 16, где находятся различные сервисные компании, поступило в МЧС в 18:48.

«В результате пожара обгорели внутренние конструкции и кровля», - сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.

На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение: девять человек личного состава и две единицы техники. Причины пожара устанавливаются.

Фото: Мурманск ДТП ЧП