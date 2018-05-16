Из колонии в Мурмашах сбежал осуждённый

17 Мая 2018 года, 10:00

МУРМАШИ/ 17 мая/ БИ-ПОРТ — В мае текущего года из исправительной колонии №18 в Мурмашах совершил побег заключённый. Об этом сообщили в прокуратуре Мурманской области. В результате проведенных розыскных мероприятий осужденный был задержан в Мурманске и доставлен обратно в учреждение.

Как показала проверка, побег был совершен из помещения для проведения краткосрочных свиданий исправительного учреждения в результате ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками дежурной смены. По выявленным нарушениям врио начальника ФКУ ИК-18 внесено представление об устранении нарушений.

В отношении осуждённого, совершившего побег, было возбуждено уголовное дело.