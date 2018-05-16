В Москве обсудили газификацию Мурманской области

17 Мая 2018 года, 10:28

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 17 мая/ БИ-ПОРТ — В министерстве энергетики Российской Федерация состоялось рабочее совещание по вопросу газификации Мурманской области. Участие в мероприятии принял вице-губернатор Евгений Никора. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

На совещании обсуждалось исполнение поручения Правительства Российской Федерации в части возможности газификации природным газом, в том числе сжиженным, объектов энергетики и промышленных предприятий Мурманской области, а также организации на территории Мурманской области инфраструктуры перевалки газа. Чем закончилось совещание и к какому выводу пришли его участники, в настоящий момент неизвестно.

Ранее, выступая в Совете Федерации, губернатор Мурманской области Марина Ковтун призвала принять решение о газификации региона до 2025 года. Основной возможностью для газоснабжения глава региона видит возврат к проекту освоения Штокмановского месторождения. Ещё один вариант — провести газопровод из Ленинградской области.