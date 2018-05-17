На кладбищах Алакуртти – свалки и отсутствие урн для мусора

17 Мая 2018 года, 11:14

КАНДАЛАКШСКИЙ РАЙОН/ 17 мая/ БИ-ПОРТ – Прокуратура Кандалакши провела проверку исполнения законодательства о похоронном деле и погребении в деятельности муниципальных образований.

В ходе проверки выявлены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства. На местах погребения были обнаружены несанкционированных свалки, отсутствовали урны для сбора мусора. Нарушения в неблагоустройстве территории кладбищ допустила администрация Кандалакшского района, сельского поселения Алакуртти.

В отношении исполняющего обязанности главы администрации Кандалакшского района и исполняющего обязанности главы администрации Алакуртти возбуждены дела об административных правонарушениях. По результатам их рассмотрения должностные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 1000 рублей каждый.

Также возбуждено дело об административном правонарушении в отношении администрации МО Кандалакшский район. По результатам рассмотрения администрация привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 10000 рублей.