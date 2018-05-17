В Мурманске на домах культурного наследия возобновились ремонтные работы

17 Мая 2018 года, 11:28

МУРМАНСК/ 17 мая/ БИ-ПОРТ — В Мурманске на домах, относящихся к объектам культурного наследия и включённых в программу капитального ремонта, возобновились работы. Этому предшествовала работа по освобождению фасадов от рекламных, информационных и иных конструкций. Всего было выдано более 270 предписаний о демонтаже рекламных и информационных конструкций.

«Многие предприниматели, осуществляющие деятельность на первых этажах многоквартирных домов-объектов культурного наследия, внимательно относятся к вопросу размещения конструкций на фасадах, большинство хозяйствующих субъектов добровольно исполнили требования предписания в полном объеме заблаговременно», - сообщили в пресс-службе правительства Мурманской области.