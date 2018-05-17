Северян предупреждают о запрете купания. В регионе зарегистрировано уже два несчастных случая на воде

17 Мая 2018 года, 12:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 17 мая/ БИ-ПОРТ – Региональный комитет по обеспечению безопасности населения обращает внимание жителей и гостей Мурманской области на соблюдение мер безопасности при отдыхе на водных объектах. Купание на водоемах Кольского полуострова категорически запрещено по санитарным нормам. Вода даже в самые жаркие дни не прогревается выше 18 градусов. При купании очень быстро наступает переохлаждение организма и судороги.

Каждый год на реках и озерах области гибнут люди. Уже в этом году в Кандалакшском районе при купании в реке один человек утонул. «Би-порт» сообщал, что тело мужчины, утонувшего на реке Тунтсайоки, так и не найдено. С любителями отдыха на лодках и рыбаками нередко происходят несчастные случаи со смертельным исходом из-за несоблюдения ими мер безопасности на воде.

Напомним, 13 мая при сплаве по реке Тулома перевернулась байдарка. Из лодки в воду упал мужчина. Также сообщалось, что только благодаря действиям пожарных и спасателей байдарочник был спасен и доставлен в больницу.