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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Северян предупреждают о запрете купания. В регионе зарегистрировано уже два несчастных случая на воде
 
 
 
 
17 Мая 2018 года, 12:00

Северян предупреждают о запрете купания. В регионе зарегистрировано уже два несчастных случая на воде


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 17 мая/ БИ-ПОРТ – Региональный комитет по обеспечению безопасности населения обращает внимание жителей и гостей Мурманской области на соблюдение мер безопасности при отдыхе на водных объектах. Купание на водоемах Кольского полуострова категорически запрещено по санитарным нормам. Вода даже в самые жаркие дни не прогревается выше 18 градусов. При купании очень быстро наступает переохлаждение организма и судороги.

Каждый год на реках и озерах области гибнут люди. Уже в этом году в Кандалакшском районе при купании в реке один человек утонул. «Би-порт» сообщал, что тело мужчины, утонувшего на реке Тунтсайоки, так и не найдено. С любителями отдыха на лодках и рыбаками нередко происходят несчастные случаи со смертельным исходом из-за несоблюдения ими мер безопасности на воде.

Напомним, 13 мая при сплаве по реке Тулома перевернулась байдарка. Из лодки в воду упал мужчина. Также сообщалось, что только благодаря действиям пожарных и спасателей байдарочник был спасен и доставлен в больницу

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  • Это ж каким надо быть идиотом, да наверняка нетрезвым идиотом, чтобы в мае на Кольском полуострове в реку лезть?!..
  • как показывает практика и сводка происшествий, идиотов таких у нас лопатой грести можно.
 
 
 
 
 
 
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