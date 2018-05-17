Территорию больницы в Ловозеро оборудуют системой видеонаблюдения

17 Мая 2018 года, 12:17

ЛОВОЗЕРСКИЙ РАЙОН/ 17 мая/ БИ-ПОРТ – Прокуратура Ловозерского района провела проверку соблюдения законодательства о противодействии терроризму. Было установлено, что антитеррористическая защищенность в ГОБУЗ «Ловозерская ЦРБ» не в полной мере отвечает требованиям закона.

На территории ГОБУЗ «Ловозерская ЦРБ» не имеется видеонаблюдения. Это может стать причиной угроз террористического характера и вторжения террористов на территорию больницы.

В связи с этим прокуратура района обратилась в Ловозерский районный суд. ГОБУЗ «Ловозерская ЦРБ» обязали оборудовать территорию больницы системой видеонаблюдения.

Исковое заявление прокурора Ловозерского района рассмотрено судом и удовлетворено в полном объеме. Решение суда вступило в законную силу. Фактическое исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.