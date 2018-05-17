На кинотеатр «Родина» в Мурманске напали школьники

17 Мая 2018 года, 12:26

МУРМАНСК/ 17 мая/ БИ-ПОРТ — Дети — цветы жизни. Но как и цветы бывают разные, так и дети встречаются всякие. Что в голове у некоторых порой и знать не хочется.

Два таких гражданина Мурманска были замечены накануне на стенах кинотеатра «Родина». Молодые люди, прогуливаясь по центру города, решили непременно посетить местную достопримечательность, уже несколько лет обнесённую забором. Открытых дверей они обнаружить не смогли, поэтому не придумали ничего лучше, чем попасть в здание через окна. Выбрали они для этого самый опасный из всех возможных способов — средь бела дня у всех на виду забраться по пожарной лестнице на верхний этаж и с помощью ног и кирпичей начать бить окна. Внимание прохожих, поднимающих свой взгляд на шум и грохот в ясный весенний день, молодых людей ничуть не смущало.

Бдительные граждане сообщили о случившемся в полицию. В УМВД по Мурманску «Би-порту» сообщили, что на вызов были незамедлительно направлены люди в форме. Однако к их прибытию школьники уже скрылись. А сегодня утром выяснилось, что они же или другие продолжатели их «великого» дела, всё же смогли проникнуть в здание, окончательно разбив окно на верхнем этаже.

В начале 2018 года стало известно о завершении перехода кинотеатра в ведение муниципалитета. Теперь здание ждёт реконструкция. Однако в качестве кинотеатра «Родина» уже не вернётся. Скорее всего, тут будет располагаться одно из культурных учреждений города.