У должника-автолюбителя из Гаджиево забрали машину

17 Мая 2018 года, 12:48

ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК/ 17 мая/ БИ-ПОРТ – На исполнении в межрайонном отделе судебных приставов по ЗАТО Александровск и ЗАТО Видяево находилось исполнительное производство о принятии обеспечительных мер. В нём сообщалось о наложении ареста на автомобиль должника.

Должник знал о возбуждении исполнительного производства. Несмотря на это, он не приходил на прием по вызову судебного пристава. А имущество, на которое должен был быть наложен арест, скрывал. Судебный пристав-исполнитель установил местонахождение автомобиля на территории Гаджиево и попытался снова связаться с должником. Должник, полагая что без его присутствия автомобиль никто забрать не сможет, на звонки судебного пристава не реагировал, дверь в квартиру не открывал.

В ответ на такие «санкции» судебный пристав-исполнитель наложил на автомобиль арест и передал его на ответственное хранение представителю взыскателя. Требования исполнительного документа исполнены в полном объеме.