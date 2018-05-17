Жителей Заполярья предупреждают о противопожарной безопасности в лесах

17 Мая 2018 года, 14:32

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 17 мая/ БИ-ПОРТ – Ежегодно территорию Мурманской области в период с мая по сентябрь охватывают лесные пожары. В этом году пожароопасный сезон в Заполярье начался уже 12 мая. С началом пожароопасного периода, чтобы предотвратить несчастные случаи, вопросы обеспечения мер пожарной безопасности требуют повышенного внимания. В том числе - со стороны лесопользователей и граждан.

Согласно официальной статистике, 7 из 10 лесных пожаров возникают по вине человека. Усугубляясь природными и погодными условиями в ряде территорий, они наносят ущерб природе и населению. В связи с этим, необходимо усиливать профилактику природных пожаров. Особенно опасно сжигание сухой травы в лесах и на земельных участках, примыкающих к ним.

Правила пожарной безопасности в лесах содержат как общие, так и специальные нормы. К общим требованиям относится, например, запрет разводить костры в определенные периоды и в конкретных лесных массивах, бросать окурки и тому подобное. Также запрещается загрязнение леса бытовыми отходами, строительным мусором.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет административную ответственность. Статьёй предусмотрено наказание в виде предупреждения или наложение штрафа на граждан в размере от 1500 до 3000 рублей; на должностных лиц - от 10000 до 20000 рублей; на юридических лиц - от 50000 до 200000 рублей.

Распространённым нарушением является неправомерное выжигание хвороста, сухой травы с нарушением требований правил пожарной безопасности на земельных участках. Нарушение заключается в отсутствии отделения противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра.

Таким образом, лишь при ответственном отношении, как граждан, так и юридических лиц к проблеме лесных пожаров можно предотвратить невосполнимое уничтожение лесов.