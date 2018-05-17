На атомный ледоход «Арктика» загрузили главный турбогенератор левого борта

17 Мая 2018 года, 16:10

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 17 мая/ БИ-ПОРТ – Специалисты АО «Балтийский завод» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) произвели загрузку главного турбогенератора левого борта на атомный ледокол «Арктика» проекта 22220. Об этом сообщили в пресс-службе «Балтийского завода».

Оборудование предназначено для паротурбинной установки ледокола. Погрузка турбогенератора общей массой почти 300 тонн производилась по частям. Для этого использовались плавучий кран, три буксира и два портальных крана. После погрузки специалисты приступили к сборке оборудования.

В состав паротурбинной установки входят два главных турбогенератора. Установка является одним из ключевых элементов ледокола и предназначена для выработки электроэнергии, необходимой для функционирования главных электродвигателей и систем жизнеобеспечения судна. Турбогенератор правого борта был загружен на «Арктику» в сентябре прошлого года.