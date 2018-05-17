ПЭБ «Академик Ломоносов» заметили в акватории Кольского залива

17 Мая 2018 года, 16:00

МУРМАНСК/ 17 мая/ БИ-ПОРТ — Плавучий энергоблок «Академик Ломоносов» прибыл из Санкт-Петербурга в акваторию Кольского залива. ПЭБ заметили в районе села Белокаменка. Энергоблок сопровождался буксирами «Ясный» и «Умка», которые также встали на рейд в районе Белокаменки.

«Академик Ломоносов» будет размещён у причала Атомфлота. Здесь на будущей станции произведут достроечные работы, а в последующем в энергоблок будет загружено ядерное топливо. Летом 2019 года энергоблок будет отбуксирован в Певек.

Фото: Сергей Зонов