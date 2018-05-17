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Сити-менеджер Мурманска Андрей Сысоев проверил ход ремонта в бывшей гостинице «Север»
 
 
 
 

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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Сергей Шамраев:

Что такое Форекс по-русски рассказывает Сергей Шамраев, генеральный директор лицензированного российского Форекс-дилера ООО «Телетрейд групп»

Максим Шишаев
Максим Шишаев:

Об одной из наиболее крупных и значимых составляющих программы развития опорного университета – развитии научной деятельности – мы поговорили с проректором по стратегическому развитию МАГУ, доктором технических наук, профессором РАН и главным научным сотрудником Института информатики и математического моделирования КНЦ РАН Максимом Геннадьевичем Шишаевым

Марина Мокану
Марина Мокану:

Как устроена служба клиентской поддержки лидера индустрии, с какими вопросами обращаются люди и почему всегда нужно быть в форме. Об этом – Марина Мокану, главный специалист службы поддержки TeleTrade

Мурад Абакаров
Мурад Абакаров:

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Марина Ковтун:

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Главная » НОВОСТИ » В Санкт-Петербурге пройдет сессия «Арктика – территория диалога»
 
 
 
 
17 Мая 2018 года, 16:23

В Санкт-Петербурге пройдет сессия «Арктика – территория диалога»


САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 17 мая/ БИ-ПОРТ – 25 мая в рамках дискуссионной программы ПМЭФ-2018 пройдёт сессия Международного арктического форума «Арктика – территория диалога» – «Арктический потенциал. Северный морской путь как драйвер экономического роста».

На сессии будут присутствовать генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев и президент АО «Объединенная судостроительная корпорация» Алексей Рахманов. Участники обсудят вопросы развития инфраструктуры и системы управления коммуникациями Северного морского пути, обеспечение безопасности судов, экологические угрозы для хрупкой экосистемы Арктического региона, а также создание международной нормативно-правовой базы для регулирования судоходства в полярных морях.

Президент Государственной полярной академии Артур Чилингаров отметил: «Северный морской путь – это наше национальное достояние. При подготовке нормативно-правовой базы, в том числе и в рамках международного регулирования, необходимо обеспечить статус Северного морского пути как национальной транспортной магистрали Российской Федерации».

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