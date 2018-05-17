В Санкт-Петербурге пройдет сессия «Арктика – территория диалога»

17 Мая 2018 года, 16:23

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 17 мая/ БИ-ПОРТ – 25 мая в рамках дискуссионной программы ПМЭФ-2018 пройдёт сессия Международного арктического форума «Арктика – территория диалога» – «Арктический потенциал. Северный морской путь как драйвер экономического роста».

На сессии будут присутствовать генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев и президент АО «Объединенная судостроительная корпорация» Алексей Рахманов. Участники обсудят вопросы развития инфраструктуры и системы управления коммуникациями Северного морского пути, обеспечение безопасности судов, экологические угрозы для хрупкой экосистемы Арктического региона, а также создание международной нормативно-правовой базы для регулирования судоходства в полярных морях.

Президент Государственной полярной академии Артур Чилингаров отметил: «Северный морской путь – это наше национальное достояние. При подготовке нормативно-правовой базы, в том числе и в рамках международного регулирования, необходимо обеспечить статус Северного морского пути как национальной транспортной магистрали Российской Федерации».