Мурманских юнармейцев наградили медалями «За участие в Параде Победы 2018 года»

17 Мая 2018 года, 16:50

МУРМАНСК/ 17 мая/ БИ-ПОРТ – Сегодня глава администрации Мурманска Андрей Сысоев вручил участникам мурманского отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» медали Минобороны РФ «За участие в Параде Победы 2018 года».

Участниками военного парада, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, стали 40 юнармейцев. Это учащиеся школы № 5, гимназии № 7 и Мурманского политехнического лицея. Такой Парад Победы стал для юных патриотов вторым по счету.

«Сегодня юнармейцы получают свои первые награды. Я уверен, что это событие у них останется в памяти на всю жизнь. Участие в Параде Победы в городе-герое вместе с такими воинскими частями, как наша 61-я Киркенесская бригада морской пехоты или парадный расчёт недавно награждённого орденом Ушакова легендарного тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» — то, чем можно гордиться», — рассказал Андрей Сысоев.

Штаб «Юнармии» в Мурманске создан в мае 2017 года. В настоящее время в образовательных учреждениях организована деятельность 43 отрядов, в которых занимаются 733 мурманских юнармейца.

АГМ