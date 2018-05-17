Марина Ковтун сохранила 4 место в медиарейтинге глав регионов СЗФО

РОССИЯ/ 17 мая/ БИ-ПОРТ – Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинги глав регионов Северо-Западного федерального округа. Губернатор Мурманской области Марина Ковтун заняла в рейтинге 4 место. Её медиаиндекс составил 19274,1, количество сообщений – 3326.
Первое место рейтинга занял губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. На второй строке – губернатор Калининградской области Антон Алиханов, на третьей – губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Ранее «Би-порт» сообщал, что в марте 2018 года Марина Ковтун также заняла 4 место.