Счётная палата не поддержала назначение «Росатома» «хозяином» Северного морского пути

17 Мая 2018 года, 17:30

РОССИЯ/ 17 мая/ БИ-ПОРТ – Счётная палата Российской Федерации по результатам экспертизы проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» вынесла решение не поддерживать данный законопроект. Об этом говорится в документах Счетной палаты.

Законопроект разработан «Росатомом» во исполнение поручения президента Российской Федерации от 28 октября 2017 г. Документ предполагает создание структуры, ответственной за комплексное развитие Северного морского пути и прилегающих территорий Арктики, включая развитие инфраструктуры, гидрографическое обеспечение, безопасность, управление и все необходимые для этого сервисы путем наделения соответствующими полномочиями государственной корпорации «Росатом». Ранее сообщалось, что «Росатом» стал оператором Севморпути и Арктики.

Счётная палата отмечает, что законопроектом предусматривается наделение государственной корпорации «Росатом» функциями по проведению государственной политики, оказанию государственных услуг в сфере развития и устойчивого функционирования Северного морского пути, закреплёнными в настоящее время за иными федеральными органами исполнительной власти. На пресс-конференции в Мурманске в ноябре 2017 года Алексей Тюкавин отметил, что компания «Росатом» доказала всем, что она способна правильно использовать порученное государством имущество.

Предлагаемые законопроектом изменения в этой части, по мнению Счетной палаты, не в полной мере соответствуют поручению президента Российской Федерации, целям создания ГК «Росатом» и заявленным в пояснительной записке целям.

Счётная палата также отмечает, что бюджетные ассигнования на исполнение ряда функций, предусмотренных законопроектом, в бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов не предусмотрены. Источники финансового обеспечения вновь возлагаемых на государственную корпорацию «Росатом» функций и полномочий не определены. А это не соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Вчера «Би-порт» сообщал, что это не единственный случай несогласия Счётной палаты с «Росатомом». В отчёте за 2017 год в деятельности госкорпорации были найдены нарушения. В их числе – несоблюдение графиков постройки ледоколов и строительство по проекту от 2009 года, по которому не проводилась экспертиза.