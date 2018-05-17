Опция «Роуминг, гудбай!» поможет пользоваться за границей «домашними» ценами на связь

17 Мая 2018 года, 17:44

МУРМАНСК/ 17 мая/ БИ-ПОРТ - Летом жители Заполярья массово отправляются в страны, где средняя температура воздуха выше наших +12, а море теплое. Самыми популярными направлениями являются Кипр, Турция и Испания. С учетом нашей удаленности от любой теплой страны на отпуск приходится собирать круглую сумму. Впрочем, кое на чем можно и сэкономить. Например, сейчас есть возможность тратить в международном роуминге на связь до нескольких раз меньше — с новой опцией «МегаФона» «Роуминг, гудбай!».

Опция действует в 40 странах мира. Главным образом это государства, популярные у российских туристов, — от Франции и Италии до Таиланда и Южной Кореи. Основное преимущество нового предложения «МегаФона» — возможность пользоваться в поездках голосовой связью, мобильным интернетом, SMS и MMS по ценам домашнего региона. Подключается опция бесплатно, есть абонентская плата — 299 рублей в сутки. Но это, например, всего две-три минуты разговора с Россией из Франции, если не подключать дополнительные опции. Кроме того, все входящие будут бесплатны — за границей это особенно актуально. Роуминговые расценки сохраняются только при звонках по стране пребывания. Таким образом, при активном использовании связи с опцией «Роуминг, гудбай!» на нее можно потратить в несколько раз меньше обычного.

«Особенно оценят эту опцию те, кто привык находить информацию в интернете и общаться в соцсетях. Действует она на любом тарифе «МегаФона», — комментирует руководитель по продажам на массовом рынке Мурманского отделения компании «МегаФон» Наталья Паничева.