Гречневая крупа в Мурманской области подешевела почти на 2%

17 Мая 2018 года, 16:40

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 17 мая/ БИ-ПОРТ – В Мурманске, Апатитах и Североморске осуществляется еженедельный мониторинг по перечню, утверждённому Росстатом. В рамках мониторинга осуществляется наблюдение за уровнем цен на социально значимые товары первой необходимости.

С 8 по 14 мая 2018 года наибольшее снижение цен отмечено на гречневую крупу - на 1,7%, подсолнечное масло - на 0,9%, охлаждённые и мороженые куры - на 0,7%, куриные яйца, шлифованный рис - на 0,5%. Белокочанная капуста и репчатый лук подорожали соответственно на 0,8% и на 0,5%. На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.