Водолазы Северного флота проведут учение на затонувшем транспорте «Томас Дональдсон»

17 Мая 2018 года, 18:39

РОССИЯ/ 17 мая/ БИ-ПОРТ – В летнем периоде обучения водолазные специалисты Северного флота очередной раз отработают задачи тактико-специального учения в районе затонувшего транспорта «Томас Дональдсон».

В учениях будут задействованы водолазы-глубоководники, допущенные к работам на глубинах до 60 метров, телеуправляемые подводные аппараты, экипажи водолазных катеров и килекторного судна. С помощью килектора осуществляется подъем исторической техники, доставлявшейся в Советский Союз по программе ленд-лиза в годы Великой Отечественной войны.

Тактико-специальное учение сил поисково-спасательного обеспечения Северного флота проходит на постоянной основе с 2014 года. За это время со дна Баренцева моря было поднято более 15 крупных исторических артефактов общим весом более 300 тонн.