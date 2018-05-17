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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » В Мурманске начинаются занятия школы «НАШЕдело!»
 
 
 
 
17 Мая 2018 года, 17:51

В Мурманске начинаются занятия школы «НАШЕдело!»


МУРМАНСК/ 17 мая/ БИ-ПОРТ – 18 мая в 16:00 в областной детско-юношеской библиотеке состоится первое занятие школы волонтёрских инициатив «НАШЕдело!»

Шестиклассники мурманской школы №22 встретятся с представителями областной молодёжной общественной экологической организации «Природа и молодежь» и узнают об экологическом волонтерстве. Ребята получат информацию об указе президента России Владимира Путина, объявившем 2018 год Годом добровольца (волонтёра).

Школьники узнают о наиболее актуальных экологических проблемах страны и региона, смогут познакомиться с проектами в области охраны окружающей среды. Ребята получат полезную информацию о том, как дать вторую жизнь ненужной одежде, как установить контейнер для раздельного сбора мусора в своем дворе, как безопасно избавиться от старых градусников, где в Мурманске можно встретить экомобиль. Кроме того, дети узнают о предстоящих акциях волонтерской организации «Природа и молодежь» и смогут принять участие в них.

Занятия в школе волонтерских инициатив «НАШЕдело» в отделе электронных ресурсов будут проводиться регулярно. На следующей встрече читатели библиотеки узнают о культурном волонтёрстве.

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