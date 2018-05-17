Колэнерго работает в режиме повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 18 мая/ БИ-ПОРТ - В связи с ухудшением метеорологической обстановки на севере Мурманской области филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» «Колэнерго» принимает дополнительные меры для минимизации возможных последствий и предотвращения нарушения электроснабжения.
С 7:00 18 мая в филиале «Колэнерго» введён режим повышенной готовности.
На предприятии осуществляется постоянный мониторинг фактических метеоусловий. Специалисты филиала «Колэнерго» проводят внеочередные осмотры участков воздушных линий электропередачи, находящихся в зонах возможных рисков. Подготовлены дополнительные оперативные бригады, резервные источники питания, спецтехника, аварийный запас.
В Мурманске и на севере Мурманской наблюдаются обильные осадки в виде мокрого снега, гололедица.
Энергетики обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам линий электропередачи ближе 8 метров, проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения.
Единый телефон «горячей линии» МРСК Северо-Запада: 8-800-333-02-52.