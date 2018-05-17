Снегопад внёс небольшие коррективы в работу мурманского аэропорта

18 Мая 2018 года, 09:34

МУРМАШИ/ 18 мая/ БИ-ПОРТ — Обильные осадки в виде мокрого снега внесли свои коррективы в работу мурманского аэропорта. Ночные и утренние рейсы сегодня улетали с незначительными задержками.

Так, с опозданием в час вылетел самолёт авиакомпании Pegas FLY в Анталью. В 5:30 вместо 2:55 отправился из Мурманска в Москву рейс авиакомпании «Аэрофлот». Рейс UTair прибыл из Москвы с задержкой в полчаса и вылетел на полтора часа позже положенного — в 6:54 вместо 5:30. На 50 минут задержался вылет рейса авиакомпании «Нордавиа» направлением в Москву. А вот вылет рейса в Санкт-Петербург этого же перевозчика задержался на 2:15 — до 9:15.

В целом аэропорт работает в штатном режиме, снегоуборочная техника пока справляется с непогодой.

Фото: Э. Домбай