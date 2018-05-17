18 Мая 2018 года, 10:15

МОНЧЕГОРСК/ 18 мая/ БИ-ПОРТ — В ходе рабочей поездки в Мурманскую область полномочный представитель президента в СЗФО Александр Беглов посетил производственную площадку Кольской ГМК. Ему были представлены реализуемые компанией инвестиционные проекты.

Сегодня Кольская ГМК находится на этапе реконструкции производства. Объём инвестиций в работы по модернизации оценивается в 25 млрд рублей. Итогом должно стать снижение воздействия на окружающую среду и улучшение экологической обстановки. Кроме того, упор делается на повышение экономической эффективности производства, его конкурентоспособности и устойчивости. Ключевой проект – перевод мощностей компании на высокоэффективную технологию рафинирования никеля – методом электроэкстракции. Собственная разработка «Норникеля» сейчас внедряется в промышленных масштабах.

Александр Беглов отметил социальную ответственность предприятия, его участие в решении многих социально значимых вопросов на территориях присутствия, а также созданную на КГМК высокую производственную культуру. На совещании полномочный представитель Президента подчеркнул вклад бюджетообразующих предприятий региона в социально-экономическое развитие региона.

«Кроме своей основной деятельности и уплаты серьезных налогов, как в местные, так и в федеральный бюджет, предприятия ещё и решают социальные вопросы. В области медицины, спорта и развития культуры. Они играют важную роль в развитии Мурманской области», – сказал Александр Беглов.