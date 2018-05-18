Кольский район занялся мусором вдоль дорог после приезда Ильи Варламова

18 Мая 2018 года, 10:40

КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 18 мая/ БИ-ПОРТ — В администрации Кольского района прошло совещание по вопросу организации содержания автодороги Кола-Лотта. С приходом весны, как отмечают в пресс-службе администрации, вдоль дороги, ведущией к российско-финской границе, образовались свалки мусора.

«Даже на специализированных автомобильных стоянках вдоль этой трассы нет мусорных баков. Вместо них установлены старые бочки, которые часто переполнены. Необходимо наладить постоянную, периодичную уборку стоянок и вывоз мусора с обочин дорог», - сказал глава администрации района Александр Лихолат.

На горы неубранного самого разного на любой вкус мусора обратил внимание известный российский блогер Илья Варламов. Москвич приезжал в Мурманскую область в рамках проекта «Граница» и сравнивал, как живут приграничные районы России, Норвегии и Финляндии.

«Каждый день по этой дороге люди едут в Финляндию и гадят, гадят, гадят прямо на обочине. Это не какая-то одна стоянка. Я останавливался на каждой, и на каждой всё сильнее **** (пребывал в шоке) от увиденного», - писал блогер.

Участок трассы Кола-Лотта обслуживает ГОКУ «Мурманскавтодор». Вывозом мусора в рамках трёхлетнего контракта на этой региональной дороге занимается их подрядчик ООО «Кольское дорожное управление».

«Только с начала мая мы убирали обочину этой дороги шесть раз, - рассказал заместитель директора ООО «Кольское дорожное управление» Станислав Кузнецов, - Всего мы вывезли оттуда порядка 70 кубометров мусора. И это при том, что по контракту мы должны чистить обочины этой дороги раз в месяц. Примечательно, что здесь мусорят не только автомобилисты, много отходов оставляют дачники, которые после выходных возвращаются по этой дороге домой».

Александр Лихолат заявил, что до конца июня будет проведена инвентаризация свалок у дачных посёлков вдоль дороги. После этого весь мусор будет вывезен. На уборку будут выделены дополнительные бюджетные средства. Сотрудникам отдела архитектуры, строительства и дорожного хозяйства районной администрации дана неделя на уточнение оптимальных мест для установки мусорных контейнеров. После, данная информация будет направленна в министерство транспорта Мурманской области для согласования.