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Главная » НОВОСТИ » Кольский район занялся мусором вдоль дорог после приезда Ильи Варламова
 
 
 
 
18 Мая 2018 года, 10:40

Кольский район занялся мусором вдоль дорог после приезда Ильи Варламова


КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 18 мая/ БИ-ПОРТ — В администрации Кольского района прошло совещание по вопросу организации содержания автодороги Кола-Лотта. С приходом весны, как отмечают в пресс-службе администрации, вдоль дороги, ведущией к российско-финской границе, образовались свалки мусора.

«Даже на специализированных автомобильных стоянках вдоль этой трассы нет мусорных баков. Вместо них установлены старые бочки, которые часто переполнены. Необходимо наладить постоянную, периодичную уборку стоянок и вывоз мусора с обочин дорог», - сказал глава администрации района Александр Лихолат.

На горы неубранного самого разного на любой вкус мусора обратил внимание известный российский блогер Илья Варламов. Москвич приезжал в Мурманскую область в рамках проекта «Граница» и сравнивал, как живут приграничные районы России, Норвегии и Финляндии.

«Каждый день по этой дороге люди едут в Финляндию и гадят, гадят, гадят прямо на обочине. Это не какая-то одна стоянка. Я останавливался на каждой, и на каждой всё сильнее **** (пребывал в шоке) от увиденного», - писал блогер.

Участок трассы Кола-Лотта обслуживает ГОКУ «Мурманскавтодор». Вывозом мусора в рамках трёхлетнего контракта на этой региональной дороге занимается их подрядчик ООО «Кольское дорожное управление».

«Только с начала мая мы убирали обочину этой дороги шесть раз, - рассказал заместитель директора ООО «Кольское дорожное управление» Станислав Кузнецов, - Всего мы вывезли оттуда порядка 70 кубометров мусора. И это при том, что по контракту мы должны чистить обочины этой дороги раз в месяц. Примечательно, что здесь мусорят не только автомобилисты, много отходов оставляют дачники, которые после выходных возвращаются по этой дороге домой».

Александр Лихолат заявил, что до конца июня будет проведена инвентаризация свалок у дачных посёлков вдоль дороги. После этого весь мусор будет вывезен. На уборку будут выделены дополнительные бюджетные средства. Сотрудникам отдела архитектуры, строительства и дорожного хозяйства районной администрации дана неделя на уточнение оптимальных мест для установки мусорных контейнеров. После, данная информация будет направленна в министерство транспорта Мурманской области для согласования.

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  • Ну вот, и польза образовалась. Как все забегали, однако. Вообще, конечно, уборка раз в месяц на 231 км протяженности - маловато будет. Пока до конца доедут, в начале уже опять набросают :) Нормальные контейнеры - это тоже хорошо. Если их потом действительно регулярно освобождать будут. Но получается, что не в зиме дело. Весной тоже мусорили конкретно. Интересно, а из дачных поселков мусор вообще вывозят? Или на совести самих дачников? Тогда логично получается - выехали на выходные-праздники, да и накидали, засранцы...
  • Люди строят дачи - частные дома, активно застраиваются в последние годы - считай корни пускают. А сознание у этих людей по-прежнему временщическое. Ещё хороший вопрос, как эти "дачники" близлежащие к своим фазендам водоёмы - реки, озёра загаживают. Фекалии свои, к примеру, в них сливают...
  • Сратьь не надо . И будет чистота.
  • А в Мурманской области нет своих Варламовых?
 
 
 
 
 
 
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