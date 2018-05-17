Жительница Новосибирской области пыталась пронести запрещённые предметы в мурмашинскую колонию

18 Мая 2018 года, 11:19

МУРМАШИ/ 18 мая/ БИ-ПОРТ — В исправительной колонии №18 в Мурмашах пришлось отменить длительное свидание из-за нарушения, допущенного нарушительницей. Жительница Новосибирской области пришла на длительное свидание к осуждённому. Однако её уличили в опытке доставки в учреждение запрещённых предметов. Об этом «Би-порту» сообщили в УФСИН по Мурманской области.

При проведении личного досмотра у гражданки были обнаружены: мобильный телефон, аккумуляторная батарея к нему, сим-карты операторов связи, а также флэш-накопитель. Весь этот комплект женщина пыталась пронести в элементах своей одежды.

Длительное свидание было отменено. В отношении данной гражданки составлен протокол об административном правонарушении.