Норвежец пытался вывезти в гольфах 19 пачек российских сигарет

18 Мая 2018 года, 12:00

РОССИЯ/ 18 мая/ БИ-ПОРТ — На российско-норвежской границе в МАПП Борисоглебск выявили гражданина Норвегии, который пытался вывезти из России крупную партию сигарет. Сделал он это необычным способом. Об правонарушении «Би-порту» рассказали в Мурманской таможне.

Иностранец проследовал по зеленому коридору, пассажирскую таможенную декларацию не подавал, о товарах, подлежащих обязательному письменному декларированию не заявлял. Во время проведения осмотра автомобиля норвежца, под случайно задранной штаниной в шерстяных гольфах водителя были обнаружены 19 пачек сигарет «Marlboro». Мурманской таможней возбуждено дело об административном правонарушении, сигареты изъяты.

В ведомстве напомнили, что физическим лицам для личного пользования разрешен вывоз максимально 5 литров алкогольной продукции (включая пиво) и 200 сигарет или 250 граммов табака.