Двух сирийцев отправили в колонию в Мурманской области

18 Мая 2018 года, 13:32

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 18 мая/ БИ-ПОРТ — В Печенгском районе вынесен приговор в отношении двух граждан Сирийской Арабской Республики. Мужчины 2 марта попытались пересечь Государственную границу Российской Федерации и Королевства Норвегия. Об этом сообщили в прокуратуре Мурманской области.

В целях сокрытия личных данных они избавились от документов, удостоверяющих личность. Однако пересечь границу они так и не смогли, так как были обнаружены и задержаны сотрудниками пограничного управления ФСБ РФ.

Приговором Печенгского районного суда граждане Сирии осуждены на пять месяцев колонии общего режима, по истечении которого они подлежат депортации из Российской Федерации.

Приговор в законную силу не вступил.