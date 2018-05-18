В Мурманске выявили подделку подписей жильцов при выборе УК

18 Мая 2018 года, 13:49

МУРМАНСК/ 18 мая/ БИ-ПОРТ – Прокуратура Первомайского административного округа Мурманска провела по обращению граждан проверку соблюдения законодательства в жилищно-коммунальной сфере.

Установлено, что в декабре 2017 года было проведено в форме заочного голосования общее собрание собственников квартир жилого дома, расположенного в Мурманске по Молодежному проспекту. По результатам подведения итогов голосования была выбрана организация в качестве управляющей компании для содержания и обслуживания дома.

Были проведены прокурорские проверки округа. В рамках проверок проводились опросы жильцов многоквартирных домов. Установлено, что подписи в протоколе общего собрания по выбору управляющей компании проживающим в доме людям не принадлежат.

Протокол общего собрания собственников квартир являются официальными документами, удостоверяющие факты, влекущие за собой юридические последствия. По результатам проверки в УМВД России по городу Мурманску направлен материал для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам нарушений закона.