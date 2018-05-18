В Мурманске обсудили меры по реализации указов президента в регионе

18 Мая 2018 года, 14:00

МУРМАНСК/ 18 мая/ БИ-ПОРТ – Мониторинг исполнения в Мурманской области «майских» указов Президента России 2012 года и обсуждение мер по реализации в регионе указа Президента стали ключевой темой рабочей поездки в Мурманскую область полномочного представителя Президента в СЗФО Александра Беглова.

На совещании с докладами о ходе реализации указов и инициатив Президента выступили глава Мончегорска Дмитрий Староверов, глава администрации Апатитов Николай Бова и глава Кировска Владимир Дядик. В ходе совещания были намечены планы по исполнению всех показателей «майских» указов главы государства.

«Все показатели и сроки «майских» указов должны быть исполнены. Сегодня мы также определили планы правительства Мурманской области по исполнению «майского» указа Президента 2018 года. Это расширенный указ, который включает 13 направлений и охватывает широкий спектр социальных и экономических вопросов, решение которых направлено на повышение качества жизни граждан», - заявил Александр Беглов.

Губернатор Марина Ковтун отметила, что регион подходит к реализации стратегического указа главы государства «во всеоружии».

«Мурманская область не на пустом месте подходит к этой работе. Мы многое сделали опережающими темпами. Например, ввели меру поддержки молодых мам, которые рожают первенцев до 26 лет. Эта мера поддержки начнёт действовать в нашем регионе уже с 1 июля. Мы продолжим создание мест в детских садах, чтобы ликвидировать очередность для самых маленьких детей. Мы намерены ликвидировать проблему обучения во вторую смену. Сейчас мы вместе должны посмотреть наши ресурсы, расставить приоритеты и составить дорожные карты по исполнению нового указа Президента», - сказала Марина Ковтун.