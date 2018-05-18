Предприятие «Парус» нарушило закон об охране вод

18 Мая 2018 года, 14:18

МУРМАНСК/ 18 мая/ БИ-ПОРТ – Мурманской межрайонной природоохранной прокуратурой в ходе проверки установлено, что ООО «Парус» осуществляет деятельность по переработке и консервированию рыбы и морепродуктов. Организация эксплуатирует цех по переработке рыбопродукции, который располагается в границах водоохраной зоны Кольского залива Баренцева моря.

Установлено, что образующиеся в ходе переработки отходы стекают в систему водоотведения, предназначенную для сбора бытовых стоков. А затем - в канализационный колодец, находящийся в трёх метрах от здания. Канализационный колодец оборудован исключительно жироулавливателем, который осуществляет очищение производственных стоков от жировых фракций.

В нарушение статей «Об охране окружающей среды» и «Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности (технологические процессы, сырье). Производство и реализация рыбной продукции» очистные сооружения отсутствуют. А они нужны для очистки сточных вод от мелких отходов от переработки рыбы в системе водоотведения, эксплуатируемой обществом. Документы, подтверждающие факт передачи жировых отходов на утилизацию не представлены. По причине ненадлежащей эксплуатации системы водоотведения допущен сброс рыбных отходов в водосборную площадь, которые с неорганизованным поверхностным стоком поступали в Кольский залив Баренцева моря.

По выявленным нарушениям природоохранным прокурором в отношении директора ООО «Парус» возбуждены дела об административных правонарушениях. Дела направлены на рассмотрение по существу в Управление Росприроднадзора Мурманской области и в Баренцево-Беломорское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству.

Также руководителю предприятия внесено представление с требованием устранить выявленные нарушения водного законодательства. Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле природоохранной прокуратуры.