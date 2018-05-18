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Жизнь в Мурманске


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Главная » НОВОСТИ » Объявлен состав нового правительства России
 
 
 
 
18 Мая 2018 года, 14:32

Объявлен состав нового правительства России


РОССИЯ/ 18 мая/ БИ-ПОРТ — Премьер-министр России Дмитрий Медведев представил президенту Владимиру Путину список кандидатов в министры. Большинство имен в нём повторят состав предыдущего правительства Медведева. Основные изменения затронули пять ведомств.

МЧС предложено возглавить Евгению Зиничеву — бывшему и. о. главы Калининградской области, замдиректора ФСБ. На пост главы нового министерства просвещения Медведев предложил Ольгу Васильеву. Министром науки и высшего образования предлагается назначить Михаила Котюкова.

Министром ЖКХ и строительства стал Владимир Якушев, губернатор Тюменской области. Министерство сельского хозяйства возглавил Дмитрий Патрушев — сын секретаря Совета безопасности Николая Патрушева. Министром транспорта станет Евгений Дитрих. Министром природных ресурсов и экологии РФ станет губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин.

Министром экономического развития останется Максим Орешкин, министром энергетики – Александр Новак, министром промышленности и торговли – Денис Мантуров. Пост министра труда и соцзащиты сохранил Максим Топилин, министра здравоохранения – Вероника Скворцова, министра внутренних дел – Владимир Колокольцев. Министром культуры останется Владимир Мединский.

Заместителями председателя правительства предлагается назначить Дмитрия Козака, Виталия Мутко, Татьяну Голикову, Юрия Борисова, Ольгу Голодец и Алексея Гордеева. Аппарат правительства возглавит Константин Чуйченко.

Фото: пресс-служба Кремля

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