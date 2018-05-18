Объявлен состав нового правительства России

РОССИЯ/ 18 мая/ БИ-ПОРТ — Премьер-министр России Дмитрий Медведев представил президенту Владимиру Путину список кандидатов в министры. Большинство имен в нём повторят состав предыдущего правительства Медведева. Основные изменения затронули пять ведомств.
МЧС предложено возглавить Евгению Зиничеву — бывшему и. о. главы Калининградской области, замдиректора ФСБ. На пост главы нового министерства просвещения Медведев предложил Ольгу Васильеву. Министром науки и высшего образования предлагается назначить Михаила Котюкова.
Министром ЖКХ и строительства стал Владимир Якушев, губернатор Тюменской области. Министерство сельского хозяйства возглавил Дмитрий Патрушев — сын секретаря Совета безопасности Николая Патрушева. Министром транспорта станет Евгений Дитрих. Министром природных ресурсов и экологии РФ станет губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин.
Министром экономического развития останется Максим Орешкин, министром энергетики – Александр Новак, министром промышленности и торговли – Денис Мантуров. Пост министра труда и соцзащиты сохранил Максим Топилин, министра здравоохранения – Вероника Скворцова, министра внутренних дел – Владимир Колокольцев. Министром культуры останется Владимир Мединский.
Заместителями председателя правительства предлагается назначить Дмитрия Козака, Виталия Мутко, Татьяну Голикову, Юрия Борисова, Ольгу Голодец и Алексея Гордеева. Аппарат правительства возглавит Константин Чуйченко.
Фото: пресс-служба Кремля