В АО «Апатит» отмечают профессиональный праздник День Химика

18 Мая 2018 года, 15:20

АПАТИТЫ/ 18 мая/ БИ-ПОРТ - В Кировском филиале АО «Апатит» (группа «ФосАгро) идет подготовка к профессиональному празднику - Дню химика. Основная программа мероприятий Дня Химика запланирована на 26 мая в городе Апатиты. Праздник пройдет по принципу открытого театрального пространства и интерактивных площадок.

Начиная с 12 часов все желающие на площадке городского дворца культуры смогут понаблюдать и принять участие в перформансах уличных театров – «Чёрный квадрат» (г. Москва) и «Мусташ» (г. Минск), увидеть выступление танцевального шоу нового поколения «Brachos». Также всех гостей праздника ждёт встреча с Loco Brusca – профессиональным уличным артистом из Аргентины и мастером уличного интерактива.

Маленьких гостей праздника ждёт шоу трансформеров, весёлая лаборатория химических опытов, конкурсно-игровая программа, батуты, карусели.

На центральной площади города в 15 часов прозвучат поздравления от руководства КФ АО «Апатит» и компании «ФосАгро», а кульминацией торжественной части станет вручение автомобиля «Лучшему обогатителю 2018 года». Завершится вечер концертом групп «Фабрика» и «Дискотека Авария».