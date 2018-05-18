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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Сергей Шамраев
Сергей Шамраев:

Что такое Форекс по-русски рассказывает Сергей Шамраев, генеральный директор лицензированного российского Форекс-дилера ООО «Телетрейд групп»

Максим Шишаев
Максим Шишаев:

Об одной из наиболее крупных и значимых составляющих программы развития опорного университета – развитии научной деятельности – мы поговорили с проректором по стратегическому развитию МАГУ, доктором технических наук, профессором РАН и главным научным сотрудником Института информатики и математического моделирования КНЦ РАН Максимом Геннадьевичем Шишаевым

Марина Мокану
Марина Мокану:

Как устроена служба клиентской поддержки лидера индустрии, с какими вопросами обращаются люди и почему всегда нужно быть в форме. Об этом – Марина Мокану, главный специалист службы поддержки TeleTrade

Мурад Абакаров
Мурад Абакаров:

Как мобильный телефон за 45 лет изменил всю нашу жизнь, когда роботы станут абонентами мобильных операторов, куда пропала агрессивность компании Tele2 и как Big Data помогает разрабатывать персональные тарифы. Об этом и многом другом «Би-порту» рассказал директор мурманского филиала Tele2 Мурад Абакаров

Марина Ковтун
Марина Ковтун:

Похвастать Кольскому краю есть чем, его туристические возможности ещё далеко не исчерпаны. О прошлом, настоящем и будущем туризма в Мурманской области «Би-порту» рассказала губернатор Марина Ковтун

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » В АО «Апатит» отмечают профессиональный праздник День Химика
 
 
 
 
18 Мая 2018 года, 15:20

В АО «Апатит» отмечают профессиональный праздник День Химика

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АПАТИТЫ/ 18 мая/ БИ-ПОРТ - В Кировском филиале АО «Апатит» (группа «ФосАгро) идет подготовка к профессиональному празднику - Дню химика. Основная программа мероприятий Дня Химика запланирована на 26 мая в городе Апатиты. Праздник пройдет по принципу открытого театрального пространства и интерактивных площадок.

Начиная с 12 часов все желающие на площадке городского дворца культуры смогут понаблюдать и принять участие в перформансах уличных театров – «Чёрный квадрат» (г. Москва) и «Мусташ» (г. Минск), увидеть выступление танцевального шоу нового поколения «Brachos». Также всех гостей праздника ждёт встреча с Loco Brusca – профессиональным уличным артистом из Аргентины и мастером уличного интерактива.

Маленьких гостей праздника ждёт шоу трансформеров, весёлая лаборатория химических опытов, конкурсно-игровая программа, батуты, карусели.

На центральной площади города в 15 часов прозвучат поздравления от руководства КФ АО «Апатит» и компании «ФосАгро», а кульминацией торжественной части станет вручение автомобиля «Лучшему обогатителю 2018 года». Завершится вечер концертом групп «Фабрика» и «Дискотека Авария».

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