В Мурманске начинается капитальный ремонт теплотрасс

18 Мая 2018 года, 15:31

МУРМАНСК/ 18 мая/ БИ-ПОРТ — В Мурманске начинается капитальный ремонт теплосетей. К работам приступят специалисты Мурманской ТЭЦ.

На первом этапе будет заменён участок теплотрассы на улице Шмидта в районе пересечения с улицей Книповича. Работы продлятся до середины июня. На их период будет частично ограничиваться движение автотранспорта. Ремонт коснётся также участка на улице Книповича и проспекте Ленина (в районе 5-7 домов).

«В этот летний период мы запланировали большой объем капитальных ремонтов теплосетей в центре города и просим автомобилистов и жителей с пониманием отнестись к важности работ, — отметил исполнительный директор ПАО «Мурманская ТЭЦ» Владимир Комаров. — Мы применяем современные материалы, которые позволяют снизить теплопотери и увеличить срок службы теплосетей».

Одним из самых сложных этапов работ станет замена участка теплотрассы на улице Дзержинского. Энергетики приступят к ней с 1 июня. В ходе ремонта будут убраны зеленые насаждения в районе домов 4-6, произрастающие в охранной зоне теплосети, и частично ограничено движение транспорта.

Всего в ходе подготовки к новому отопительному сезону в Мурманске будет заменено около 1 км теплосетей. По окончании каждого этапа работ на всех участках будет производиться благоустройство.