В Мурманской области выберут лучшего специалиста сферы молодежной политики

18 Мая 2018 года, 16:48

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 18 мая/ БИ-ПОРТ - Состоялся очный этап конкурса «Лучший работник в сфере молодежной политики Мурманской области». Партнером мероприятия выступил Мурманский арктический государственный университет, на базе которого и прошли конкурсные испытания.

Конкурс проводится в следующих номинациях: «Руководитель в сфере молодежной политики», «Специалист органа по делам молодежи», «Специалист учреждения молодежной политики», «Сотрудник образовательной организации».

За победу борются 16 специалистов сферы молодежной политики Мурманской области – они представляют Мурманск, Кандалакшу, Александровск, Североморск и Кировск, Печенгский и Кольский районы.

Конкурсантам предстояло пройти тестирование на знание основ государственной молодежной политики, ее инфраструктуры, истории и актуальной ситуации в молодежной сфере на федеральном и региональном уровнях.

Вторым испытанием дня для участников стало собеседование. С ними общались члены экспертной комиссии: преподаватель Мурманского арктического государственного университета Татьяна Тегалева и депутат Мурманской областной Думы Максим Белов.