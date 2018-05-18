В Минькино заменят остановочный комплекс

18 Мая 2018 года, 17:10

КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 18 мая/ БИ-ПОРТ — Остановку общественного транспорта в селе Минькино заменят. Этот вопрос обсуждался на совещании в администрации Кольского района. Конструкция не ремонтировалась с момента установки и на данный момент обветшала. У остановки также отсутствует тротуар, жители вынуждены ждать транспорт на проезжей части, что небезопасно.

Еще один вопрос касался установки знаков, ограничивающих скорость при въезде в село Минькино. Автоподъезд к селу представляет собой длинный спуск, в темное время года, во время ухудшения видимости, снегопадов или дождей, водители просто не замечают пешеходов, которые создают существенную угрозу безопасности дорожного движения.