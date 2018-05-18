Делегация Мурманской области примет участие в форуме «Ладога»

18 Мая 2018 года, 18:13

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 18 мая/ БИ-ПОРТ — В Ленинградской области 21 мая начнет свою работу Молодежный образовательный форум Северо-Западного федерального округа «Ладога». Он будет посвящен Году добровольца в России и проведению в Ленинградской области Года туризма. В этом году участниками встречи станут более 1000 молодых людей из всех регионов Северо-Западного федерального округа и других субъектов страны.

Активисты из Мурманской области будут участвовать в работе четырех площадок: «Добровольчество», «Займись делом», «Молодые профессионалы» и «Молодежные сообщества». Делегация нашего региона – это 17 представителей Мурманска, Апатитов, Кировска, Мончегорска, ЗАТО Александровск, ЗАТО Североморск, Кольского и Печенгского районов.

В течение шести дней участники форума смогут посетить лекции, семинары, встречи и дискуссии с общественными деятелями, политиками, предпринимателями, журналистами, деятелями культуры и искусства, лидерами общественного мнения.

23 мая в рамках форума состоится День регионов, почетными гостями которого станут полномочный представитель Президента России в Северо-Западном федеральном округе и руководители субъектов, входящих в состав округа.