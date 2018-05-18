МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 18 мая/ БИ-ПОРТ — Очередное заседание правительства Мурманской области состоится 22 мая. В ходе заседания министр экономического развития Елена Тихонова представит временный порядок разработки государственных программ Мурманской области на 2021-2025 годы.
О социально-экономическом развитии Ловозерского района расскажет глава администрации муниципального образования Николай Курзенев. Министр образования Наталия Карпенко расскажет о реализации в Мурманской области жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Владимир Губинский, возглавляющий комитет по тарифному регулированию Мурманской области, отчитается о работе ведомства.