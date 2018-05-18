К кировчанам в туалет заползла змея

19 Мая 2018 года, 07:14

МУРМАНСК/19 мая/ БИ-ПОРТ – Семья, живущая в микрорайоне Кукмсвумчорр Кировска, обнаружила у себя в туалете змею. На рептилию наткнулся ребенок. Змея выползла из унитаза. На крики сына прибежали родители. Они вызвали спасателей. Сотрудники МЧС поймали рептилию, которая, к счастью, оказалась неядовитой.

«Это маисовый полоз, - сообщают в кировском подразделении регионального ГУ МЧС. – Небольшая змея очень популярна у любителей рептилий. Видимо, она уползла от хозяев и попала в квартиру через трубы или вентиляцию».

Спасатели поселили беглянку у себя и держат в стеклянной банке.