В Мурманске впервые походит спортивный субботник «Чистые игры»

19 Мая 2018 года, 11:18

МУРМАНСК/19 мая/ БИ-ПОРТ – В заполярной столице сегодня впервые проходят «Чистые игры» - командные соревнования по сбору и сортировке мусора. Глобальная уборка состоится на территории, прилегающей к Семеновскому озеру. Участниками мероприятия станут команды из 3-8 человек. Они соберутся в 14.00 перед центром «Лапландия» в удобной уличной рабочей одежде и резиновых сапогах.

«С собой нужно иметь перчатки, рюкзак или сумку для ношения игрового реквизита, а также один работающий смартфон на команду, - сообщают организаторы мероприятия. – Инвентарь для уборки предоставляется на месте».

За уборку от мусора команда будет получать баллы. Участниками мероприятия станут глава муниципального образования Дмитрий Филиппов и глава регионального исполкома Общероссийского народного фронта Максим Сахневич.