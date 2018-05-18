Спасатели эвакуировали пострадавшего от пожара в рыбацком домике на лодке

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 19 мая/ БИ-ПОРТ – Спасатели официально подтвердили случившееся сегодня утром ЧП в районе губы Большая Волоковая. Напомним, северянин пострадал при пожаре в рыбацком домике.
«Информация о том, что в рыбацком домике в помощи нуждается мужчина, поступила 05:10 утра, - сообщает Мурманский филиал СЗРПСО МЧС России. – Потребовалась эвакуация с островной территории».
Дежурная смена спасателей выехала в Североморск, откуда на лодке вышла в залив. Пострадавший был доставлен на берег и в 08:14 передан сотрудникам для госпитализации.